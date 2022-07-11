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Otomobil markete daldı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

MALATYA 11.07.2022, 14:18
Otomobil markete daldı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. T. idaresindeki 44 EE 431 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 44 ACU 224 plakalı araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada A.A. ile Ö.F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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