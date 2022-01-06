Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havaalanı istikametinde seyir halinde olan E.Ö. (20) idaresindeki 34 ND 6444 plakalı otomobil ile kent merkezi istikametine seyreden M.Y. (59) yönetimindeki 44 FA 711 plakalı traktör 2’nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.