Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sularında İnönü Caddesi Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 44 ACK 008 plakalı motosiklet ile G.G. yönetimindeki 44 KY 700 plakalı araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.