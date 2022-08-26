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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu
Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
MALATYA 26.08.2022, 18:50
Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza, 17.00 suların Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 FL 253 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla 46 ABV 624 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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