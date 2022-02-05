Otomobil fiyatına güvercin

Malatya’da Kernek Kuşçular Derneği tarafından düzenlenen ‘En İyi Güvercin’ yarışmasında birinci olan güvercin sahibine 30 bin TL kazandırdı.

Malatya’da Kernek Kuşcular Derneği, tarafından ‘En İyi Güvercin’ yarışması düzenlendi. Yarışma, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamaları dikkate alınarak yapıldı. Yarışmada, Serkan Karadaş’a ait güvercin birinci olurken, Ahmet Tuncel’in güvercini ikinci, Yavuz Ulupınar’ın güvercini ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Yarışma sonrası birinci olan Serkan Karadaş’a ait kuşa, 30 bin lira verildi. Ancak Karadaş güvercinin değerinin daha çok olduğunu belirterek, güvercini satmadı.

“Malatya’da yetiştiricilerimizin daha kaliteli güvercinleri yetiştirmesini sağlamak”

Güvercin yarışmasının amacının en iyi güvercin ırkını seçmek olduğunu ifade eden Yavuz Ulupınar, “Düzenlenen yarışmalarda taklacı, damcı ırkı ortaya koyarak yetiştiricileri taklacılar hakkında olması gereken kriterleri ortaya koymak. Amacımız, Malatya’da yetiştiricilerimizin daha kaliteli güvercinleri yetiştirmesini sağlamaktır. Bu ırkın en güzel özelliklerine sahip güvercini seçmek için yapılacak yarışmaların amacı ise yetiştiricilerimizin arasında oluşturulacak tatlı rekabetin yanı sıra sevgiyi, dostluğu ve paylaşımı pekiştirmektir. Herkesin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.