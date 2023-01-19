Osmanlı’ya övgü

Malatya’nın Darende ilçesinde Osmanlı Devleti’nin 724. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde konferans veren tarihçi Resul Keşençeli, Osmanlı’ya övgüler yağdırdı

Hacı Naciye Ateş Lisesi Salonu’nda düzenlenen Osmanlı Devleti’nin 724. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sinan Atıcı, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hacı Naciye Ateş Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Osmanlı Devleti’nin 724. kuruluş yıl dönümü gösterileri sonrasında Tarihçi Resul Kesenceli konferans verdi. Kesenceli konferansında, Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı hizmetleri anlattı. Kesenceli, Osmanlı’ya övgüler yağdırıp, 600 yıl hüküm süren imparatorluk dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun adil yönetiminin üzerinde durdu.

Osmanlı şerbetinin ikram edildiği etkinlik, resim serginin gezilmesi ile son buldu.