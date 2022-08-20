Osmaniye’den Darende’ye Arıcılık göçü

Osmaniye’den Malatya’nın Darende ilçesine Arıcılık için gelen kardeşler, üstün verim aldı.

Darende ilçesinin coğrafi yapısı, kekik kokan bitki örtüsü ve iklim bakımından arıcılığa elverişli olması nedeniyle Osmaniye’den gelerek Darende Yeniköy Mahallesi’nde arıcılık yapan Osman ve İlyas Karagöz isimli kardeşler, beklediklerinden üstün verim alarak ürünlerini yok satıyor.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu da, Bal üreticisi Karagöz kardeşlere ziyarette bulundu. Arı kovanlarını inceleyip üretim hakkında bilgi alan Türkoğlu, ilçede arıcılığın geliştirilmesi adına çalışma yapanlara her zaman destek olunacağını ifade ederek, Karagöz kardeşlere bol ve bereketli kazançlar diledi.