OSB’lerdeki enerji sorunu istişare edildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, OSB’lerde yaşanan enerji sorunu gündemiyle düzenlenen Sanayi ve Enerji Bakanlarının da bulunduğu toplantıya katıldı.

Son zamanlarda sanayi sektörlerine yönelik enerji arzında yaşanan sıkıntılar konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başkanlığında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Online ortamda gerçekleştirilen toplantıya, MTSO Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

Enerji kısıtlamalarının getireceği olumsuzluklar konuşuldu

Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Sadıkoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in başkanlığında geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda sanayi tesislerimiz için getirilen enerji kısıtlamalarının yaratacağı olumsuzluklar gündeme geldi. Üretimin kesintiye uğradığı bu dönemde, sanayimizin önemli bir hasar alacağı bir gerçek. Başta Bakanlarımız olmak üzere çatı kuruluşumuz TOBB ve Oda başkanları olarak bizler bu süreci doğru bir şekilde yönetmek, hasarı minimuma indirmek için gayret gösteriyoruz. Sanayi kuruluşlarımızın kapasite ve üretim ivmelerini yavaşlatacak bu kısıtlama, ihracatımızı da olumsuz etkileyecektir. Bu sebeplerle arz kanallarından kaynaklanan bu sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturularak, üreticilerimizin endişelerinin giderilmesini umut ediyoruz” dedi.