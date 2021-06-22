Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan örtü yangınında badem fidanları zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Şahin isimli vatandaşa ait 5 dönümlük badem bahçesinde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, köylülerin ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürüldü.

Yangında bahçede dikili olan badem fidanları zarar gördü. Öte yandan yangının, bahçenin içerisinden geçen yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcımlar sonucu çıktığı iddia edildi.