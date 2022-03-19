Malatya’nın Doğanşehir Belediyesi ve Muhtarların iş birliği çerçevesinde ’Muhtarım Belgem Nerede’ projesi kapsamında düzenlenen eğitim sonunda-Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı.

Eğitimci Mustafa Kemerli öncülüğünde yapılan sınav sonucu ’Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi’ belgesini almaya hak kazananlara Belediye Düğün Salonundan sertifikaları dağıtıldı.

Düzenlenen ’Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi’ sertifika dağıtım törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Öksüz, Mahalle Muhtarları ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye olarak her zaman eğitici çalışmalara destek verdiklerini belirterek, sertifika alanlara hayırlı olsun temennilerini iletti.