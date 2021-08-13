Orman yangınlarına karşı özel önlem

Malatya’da çıkması muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, çıkan orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilebilmesi ve en az zararla söndürülebilmesi ile ilgili ek tedbirlerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Türkiye’de birçok ilde çıkan ve zararlara yol açan yangınlardan sonra Malatya’da önlemler alınıp, orman yangınları çıkmaması konusunda toplantı düzenlendi.

Valilik Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

İlgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin etkinleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Toplantısı, özel çevre koruma bölgelerinde alınacak tedbirler görüşülerek başladı.

Gelecek günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeni ile mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, ileride telafisi mümkün olmayacak tehditlere maruz bırakılmaması için özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında kontrolsüz orman alanlarına giriş çıkışların Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yaz sezonu süresince yasaklanarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Ormanlarda kontrollerinin yapılması, orman alanlarında izinsiz olarak kurulan çadır ve kamp alanlarının tecrit edilerek kaldırılması konularının değerlendirildiği toplantı, karşılıklı görüş alış veriş ile sona erdi.