Organik tarım yapan üreticilere file desteği

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde organik tarım yapan üreticilere destek olunması kapsamında ücretsiz olarak kurutma filesi dağıtımı yapıldı.

Organik Kayısı ve Badem Yetiştiriciliğinde Modern Kurutma Filelerinin Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi çerçevesinde Arguvan İlçesinde organik tarım yapan 8 üreticiye geçirgenli kurutma filesi dağıtıldı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan, Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen projeyle, iklim, toprak ve ekoloji bakımdan organik kayısı yetiştiriciliğine uygun bölgelerden olan Arguvan ilçesinde organik kayısı tarımının modern üretim ve hasat metodunun benimsetilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda Arguvan ilçesinde üreticilere kurutma filesi dağıtımı töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de organik tarım alanlarının hızla arttığına dikkat çekerek, “Sürdürülebilir bir tarım, yaşanabilir bir çevre ve güvenilir bir gıda üretimi olan organik kayısı tarımı üretim modelini modern bir şekilde uygulamak ve uygulanan alanları arttırmak amacıyla bu projemizi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimize yüzde 100 hibe ile vermekteyiz"

Proje ile ilçede organik tarım yapan 8 üreticiye, üretim yaptıkları yaklaşık 270 dekar alanda kullanılmak üzere 9 bin 600 metrekare yüzde 55 geçirgenli kurutma filesi dağıtımını yaptıklarını dile getiren Macit, “Projenin bütçesi yaklaşık 25 bin TL olup, alınan kurutma filelerinin bedeli Bakanlığımız bütçesinden karşılanmıştır. Üreticilerimize ise yüzde 100 hibe ile vermekteyiz.

Demonstrasyon uygulama olarak başlattığımız bu projemizi önümüzde ki yıllarda İlimizin diğer bölgelerinde de uygulayacağız. Hasat sonrasında oluşabilen ürün ekonomik kayıplarının önlenmesi, hijyen ve kalitenin korunması için bu fileler çok önemlidir. Üreticilerimizde bunu kullandıklarında geleneksel hasat yöntemiyle bu sistemin daha yararlı olduğunu göreceklerdir” dedi.

Macit’in konuşmasının ardından üreticilere kurutma filelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.