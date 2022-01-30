Orduzu göleti buz tuttu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Orduzu Pınarbaşı Mesire alanında bulunan göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava Malatya’yı da etkisi altına alırken, yer yer hava sıcaklığının eksi 20 dereci gördüğü kentte Pınarbaşı mesire alanında bulunan Orduzu Göleti’nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.