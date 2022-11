Önce öğrendiler sonra özel turnuvaya katıldılar

Battalgazi Belediyesi tarafından görme engelli bireyler için düzenlenen 1.Görme Engelliler Satranç Turnuvası heyecanlı anlara sahne oldu. Centilmence geçen turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan sportif ve sanatsal kurslar yoğun ilgi görmeye devam ederken, özel gereksinimli sporcular için özel bir turnuvaya da imza atıldı. Merkezde açılan satranç kursunda faydalanan Görme Engelli kursiyerler için 1.Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi. Bir gün süren ve 22 kursiyerin katıldığı turnuva, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Centilmence geçen turnuvada şampiyonluğa uzanmak için kıyasıya bir performans ortaya koyan kursiyerlere, turnuva sonunda özel ödüller takdim edildi. Turnuvada tüm rakiplerini mağlup etmeyi başaran Furkan Ahaş, turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Güder’den kursiyerlere moral ziyareti

Her daim özel gereksinimli bireylerin yanında olan engelli dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de turnuvayı yakından takip etti. Turnuva öncesi kursiyerlerle yakından ilgilenerek onlara moral ve motivasyon sağlayan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak "Engellilere pozitif ayrımcılık" düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, bu tür farkındalık programlarının ilçede artarak devam edeceğini belirtti. Turnuvanın şampiyonu Furkan Ahaş’a ödülünü de Güder takdim etti.

Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, “Ben hiç görmeyen bir birey olarak görme engelliler lehine yapılan bütün organizasyonlarda bulunmaya çalışıyorum. Bu tür organizasyonların sayısı arttıkça bizlerinde sosyalleşmesi artıyor. Battalgazi Belediyemiz buraya gerçekten güzel bir tesis yaptı ve bizlerde bu tesisten yararlanıyoruz. Sadece bizler değil herkes bu tesisten yararlanabiliyor. Spor yapıp stres atıyorlar. Bugünde güzel bir turnuvaya imza atıldı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Görme Engelliler İl Temsilcisi Şerif Büyüktaş ise, “Görme engellilere yönelik yapılan faaliyetlerin olması bizler mutlu ediyor. Böylesine güzel bir etkinlik düzenledikleri için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her daim başımızın tacı yapıyoruz”

Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Güder de, “Battalgazi Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyacını karşılama adına çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hepimizin ortak görevidir. Her şeyden önce de insan olmanın bir sorumluluğudur. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bizim başımızın tacı olan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz. Bugünde görme engelli bulunan bireylerimiz için düzenlenen turnuvaya katıldık. Sporcularımız ile sohbet ettik. Şampiyon olan Furkan ile de maç yaptık. Türkiye 4’üncülüğü olan bir kardeşimiz. Özellikle görme engelli kardeşlerimiz için yapılan satranç sporunun çok önemli olduğunu bizlere iletti. Satranç bir sabır oyunu ve turnuvalar günlerce sürebiliyor. Bu kardeşlerimizde de sabır var. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde bunun çalışmalarını yapıyoruz. Açtığımız farklı bölümlerle merkezimizde 300’e yakın öğrencimize destek oluyor, hayatlarını kolaylaştırmak için eğitimler veriyoruz. Şunu unutmamamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun bilincinde hayatımızı idame ettirmeliyiz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her çalışmamızda özel gereksinimli bireylerimizi ve ailelerini unutmuyoruz. Onları her daim başımızın tacı yapıyoruz” diye konuştu.