Önce ibadet, sonra ikram

Malatya’nın Darende İlçesi’nde, Cuma sabahı buluşmaları kapsamında önce ibadet, sonra çorba ikramı yapılıyor.

Darende Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile cami görevlileri, her cuma günü sabah namazı Darende geneli tüm camilerde sabah namazı buluşmaları tertip ediliyor.

İlçe Müftüsü Muhammet Yusuf Yaşar, sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate sohbet etti. Yaşar, cami cemaatine sabah namazının önemine dikkat çekerek, Cuma günlerinin iyi değerlendirilmesinin önemini anlattı. Yaşar, “İlçemizdeki vatandaşlarımız ve gençlerimizle cami cemaat gönül köprüsü kurarak manevi değerlerimizin güçlendirilmesi hedefleniyor. Beş haftadır Zaviye Mahallesi 1.etap TOKİ caminde başlatılan cuma günleri sabah namazı buluşmalarını her hafta ilçedeki tüm camilerde uygulamaya başlamıştır. Darende genelinde başlatılan bu güzel sabah namazı cami buluşmaları Malatya’mız hatta tüm Türkiye genelinde örnek olarak yayılacağı güzel bir hizmet olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Cuma sabahı buluşmaları kapsamında önce ibadet, sonra çorba ikramı yapılıyor.