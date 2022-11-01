Oluklu’da trafik akışını rahatlayacak

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya’nın hem ticaret hem de tarımsal anlamda hızla gelişen mahallelerinden Oluklu Mahallesinde 2022 yılı Yatırım Programına alınan yol açma, yenileme ve sathi kaplama çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Oluklu Mahallesine giderek, bölgenin trafik akışını rahatlatacak yeni yol çalışmalarını inceledi. Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla bölgenin ulaşım sorununa kökten çözüm getirildiğini söyleyen Oluklu Mahallesi Muhtarı Ali Şenci, “Yeşilyurt Belediyemizin tüm hizmetlerinden çok memnunuz. Yollarımız yapıldı şu anda 35 km’ye yakın yeni yapılan yolumuz bulunuyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oluklu mahallesini akıcı, güvenli ve konforlu yol ağıyla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgemizde sathi kaplama öncesinde serme, sıkıştırma, temel alt yapı malzeme serimi çalışmalarına hız verdiler. Ekiplerimiz, alt yapı çalışmalarının ardından sathi kaplama serimini yaparak 3 kilometrelik yolumuzu güzel ve kaliteli hale getirecekler. Malatya’nın batı tarafında, Doğanşehir ve Akçadağ İlçelerimiz ile Gözene mahallemizin sınırında bulunan Oluklu mahallemizde son dönemlerde yoğunlaşan bağ ve bahçe işlerinin yanı sıra yeni ticari işletmelerde açılmaya başlandı. Bölgemizde ciddi seviyede organik tarımda yapılıyor. Taş ve mozaik ocaklarının yanı sıra sayısı artan güneş enerji sistemleri ve tavuk çiftliklerinin de olması bu bölgenin ticari potansiyelini hareketlendirdi. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta hem tarımsal hem de ticaret anlamında hareketli bir yapıya bürünen bu şirin beldemizin konforlu, akıcı ve güvenli yollarla buluşturmak için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.2014 yılından bugüne kadar 35 kilometreye yakın yol yenileme ve düzenleme çalışması yaparak bölge trafiğinin daha akıcı hale gelmesini sağladık. Sıcak asfalt ve sathi kaplama serimlerimizle yollarımızın kalitesini artırdık. Bölgemizi sık sık ziyaret ederek mahalle sakinlerinin taleplerinin yerine getirilmesine büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Yapılan yol ve diğer hizmetlerin ardından mahallemizde yeni işyerleri açıldığını görmek, bağ ve bahçe işlerinin arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Yeni yatırımlarımızla Oluklu mahallemizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un 81 mahallesindeki yol ağını güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla 7/24 çalıştıklarına dikkat çeken Çınar, ’’Yeni yollar yaşam standartı yüksek bir yaşam ve ticari hareketlilik demektir. Oluklu mahallemiz ve diğer bölgelerdeki sathi kaplama çalışmalarımızla birlikte toplamda 138 km. sathi kaplama çalışmasını tamamlamış olacağız. Bugüne kadar ki yatırımlarımızla 2022 yılı için sathi kaplamada belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkmış bulunuyoruz. Mahallelerimiz ne kadar gelişir ve güzelleşirse ilçemizde, kentimizde ve ülkemizde o denli güzelleşir. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaptığımız tüm hizmetlerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Ticaretin ve tarımsal potansiyelimizin daha hareketli bir yapıya kavuşması için yol ağımızı sürekli güçlendiriyoruz ve konfor seviyesini yükseltiyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin destekleriyle Yeşilyurt’umuza değer katan hizmetlerimize yenilerini ekleyerek milletimize hizmet yolunda durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.