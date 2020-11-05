Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Arguvan ilçesini ziyaret ederek, Covid-19 uygulamasını denetledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Arguvan ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okulları ziyaret ederek, bir takım incelemelerde bulundu ve okullarda korona denetimi gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun ile birlikte okullarda incelemelerde bulunarak, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarının uygulanması konusunda denetimler yaptı. Burada açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, korona virüs salgını kapsamında uyulması gereken kurallar konusundaki uygulamaları denetlemek için ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, “Tedbirlere ne kadar uyarsak o kadar az etkileniriz. Hepimize düşen bu görev kurallara dikkat etmektir. Virüs, dikkat etmeyen herkese bulaşıyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz verilmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.