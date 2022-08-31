Okullara temizlik görevlisi için kura

Malatya’da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

Kura sonucuna göre Malatya’daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.