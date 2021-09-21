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Okula kütüphane kazandırdılar

Uşak’ta ikamet eden Darendeli Yıldırım ailesi, Darende Mehmet Akif İlkokuluna kütüphane yaparak anlamı bir hizmet gerçekleştirdi.

MALATYA 21.09.2021, 15:30
Okula kütüphane kazandırdılar

Uşak’ta ikamet eden Darendeli Yıldırım ailesi, Darende Mehmet Akif İlkokuluna kütüphane yaparak anlamı bir hizmet gerçekleştirdi.

Kütüphane açılışında bir konuşma yapan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mehmet Boyraz, okulu kütüphaneye kavuşturan Yıldırım ailesine teşekkür etti. Boyraz, “Bugün burada hayırlı bir vesile ile toplanmış bulunuyoruz. Biz kitap medeniyeti çocuklarıyız. Bu medeniyete katkıda bulunan ve çok uzaklardan gelerek memleketine bu kütüphaneyi kazandıranlara tekrar teşekkür ediyorum. Örnek bir hizmet yaptılar. Değerli Yıldırım ailesi hiç bir endişeniz olmasın, Mehmet Akif Ersoy ilkokulu çocukları emeklerinizi boşa çıkarmayacaktır” dedi.

Uşak’tan gelerek Darende Mehmet Akif Ersoy ilk okuluna kütüphane kazandıran Malatya’nın Darende ilçesi doğumlu Yenal Yıldırım ise “Abim vefat ettikten sonra adına ve anısına ne yapabiliriz diye düşünürken imkanlarımız ölçüsünde kalıcı bir eser bırakmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bunu da kendi memleketimizde kütüphanesi olmayan bir okul araştırdık ve Mehmet Akif Ersoy ilkokuluna yapmaya karar verdik. Rahmetli abim Yavuz Yıldırım adına böyle bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ailesini temsilen Anne Fadime Yıldırım’a Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Yavuz Yıldırım’a da Belediye Başkanı İsa Özkan plaket verdi.

Mehmet Akif Ersoy İlk oklu kütüphane açılışına, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, Emniyet Müdürü Sinan Alıcı ve okul müdürleri katıldı.

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