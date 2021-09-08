Okul servislerine sıkı denetim

Okulların yeni eğitim öğretim yılına başlaması nedeniyle okul servisleri sıkı denetlenmeye başladı.

Malatya’nın Arguvan ilçesi jandarma trafik timi tarafından taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik sıkı denetim başlatıldı. Servis araçları ve sürücülerin belgeleri ile araç bakım belgelerini bir bir inceleyen jandarma ekipleri, araçlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını da kontrol etti.