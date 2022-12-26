Okul faresi yakalandı

Malatya’da girdiği 6 okulda çok sayıda bilgisayar ve kayıt cihazı çalan zanlı polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde 20 ila 24 Aralık tarihleri arasında 6 ayrı okulda monitör, dizüstü bilgisayar ve kayıt cihazları çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren zanlının çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen U.K. olduğu tespit edilirken zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.