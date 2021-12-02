Öğretmenin saz hayali Türkü diyarı Arguvan’da gerçek oluyor

Öğretmen Hüseyin Ünal’ın saz çalabilme hayali türkü diyarı Arguvan’da gerçekleştiriyor.

Malatya’nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Yardımcısı, aynı zamanda Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Ünal, küçüklüğünden beri hayal ettiği saz çalmayı Arguvan’da öğreniyor. Ünal, “Arguvan türkü diyarından saz çalmamak elden değil. Arguvan’a gelen saz öğrenmeden gitmiyorlar. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim saz çalmaktı. İyi ki Arguvan’a gelmişim. Bağlama ve türküleriyle hayranlığı olan bir ilçede saz çalmayı öğreniyorum” ifadelerini kullandı. Saz çalma eğitimi almaya başladığı günden beri çok mutlu olduğunu söyleyen Ünal, “Saz çalmayı seviyorum. Daha yeni başladım öğrenmeye. Eğitimci nota öğretiyor, telleri öğretiyor. Çok iyi saz çalmak istiyorum” dedi.

Ünal, "En büyük hayalim doğduğum Adıyaman Çelikhan baba ocağında bir gün kardeşlerime saz çalmak. Saz konusunda her gün kendimi geliştiriyorum. Umarım bir gün bu hayalim gerçek olur" şeklinde konuştu.