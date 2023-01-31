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Öğretmenevi Müdürü Bilim, kalbine yenildi
Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, evinde geçirdiği kalp kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MALATYA 31.01.2023, 17:36
Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, evinde geçirdiği kalp kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Bilim, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bilim’in, Çarşamba günü öğle namazını müteakiben şehir mezarlığında defin edileceği bildirildi.
Eğitimci olan Bilim, yaklaşık 15 yıldır Malatya Öğretmenevi Müdürlüğü görevini yapıyordu.