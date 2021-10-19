Öğretim Üyesi Betül Dürgen kansere yenildi

Malatya İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde kanser tedavisi gören ve vefat eden Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen için İnönü Üniversitesi Rektörlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Genel Sekreter Yardımcıları Yaşar Kalkan ve Ömer Çelik, merhumenin yakınları ile akademik ve idari personel katıldı.

Merhume Dürgen’in öz geçmişinin okunmasının akabinde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, “Kendisini çok erken kaybettik. Bu acıyı önce mesai arkadaşlarım sonra ailesiyle paylaşarak kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi fakültemizin güler yüzüydü ve onu gerçekten çok özleyeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay konuşmasında “Genç yaşta aramızdan ayrılan Hukuk Fakültesi hocamız Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hocamız çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi.” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada Dr. Öğr. Üyesi Betül Dürgen’e Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Gürkan, “Betül Hocamız ilim ve bilim alanında yoğun bir çalışma içerisindeydi. Kendisini genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve üniversite camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören, konuşmaların ardından Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle sona erdi. Törenin ardından cenaze defnedilmek üzere merhumenin memleketi Erzurum’a uğurlandı.