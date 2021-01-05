Öğrencilerinin hazırladığı kitaplar için tanıtım düzenlendi

Malatya’da lise öğrencilerinin basımında çalıştığı derslere ve sınavlara hazırlık kitapları tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Başarı Rehberim Öğretmenim’ projesinin hazırlık kitaplarının basımının gerçekleştirildiği Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tanıtım programı düzenlendi. Programa, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İdarecileri katıldı. Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Ahmet Çakır İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’dan proje ve basımı gerçekleştirilen hazırlık kitapları hakkında bilgi aldı. Ardından Okul Müdürü Suat Kılıç kitapların basıldığı matbaa bölümünü tanıttı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ‘’ Bugün bizim için önemli bir gün. Çocuklarımızın ürettiği, matbaamızda geliştirdiğimiz dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızı kitaplarla buluşturma heyecanını yaşıyoruz. Bu bizim için önemli, çünkü tüm öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Kaybedecek hiçbir ferdimizin olmadığını düşünerek, tüm öğrencilerimize ulaşıp, onların problemlerine ortak olmak, tüm paydaşlarımızla birlikte onların yanlarında olmak istiyoruz. Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi bizim için önemli bir proje. Malatya’da sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize ulaşıp, bunlara hem akademik destek veriyoruz hem de tüm öğrencilerimizin yanında olup onlara danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Malatya Milletvekili Ahmet Çakır proje hakkında, "Eğitim gönüllülük esaslıdır. Burada öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, çocuklara sağlanan katkılar, matbaaya yapılan yatırımlar bir emeği, gönüllülüğü gerektiriyor. Bunu da görmek bizleri sevindiriyor" dedi. Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye’de etkisini en az göstermesi noktasında milletimizle beraber koşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki, hiçbir eğitim yüz yüze verilen eğitimin yerini tutmuyor. Zararı en aza indirme noktasında gerek online eğitimde fedakarca çalışan, gayret gösteren eğitimcilerimiz gerek gece gündüz demeden öğrencisini yetiştiren öğretmenlerimizin gayretlerini de bu süreçte yadsınamaz. Bu sürecin verimli bir şekilde gitmesi noktasında ilimizde başta Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu eksikliği biraz daha gidermiş olacaklar. Öğrencilerimiz kendilerini yetiştirmek için bu materyallerden faydalanarak genel eğitimin dışında kalmamış olacaklar. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın nüfusu baz alarak her ile yüzde 1 oranında tablet gönderildi. Ama Malatya’mız da bu oran biraz daha yüksek, neredeyse 2 oranında" diye konuştu.