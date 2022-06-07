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Öğrencilerin seramik sergisine tam not

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Seramik Bölümü Yıl Sonu Sergisi” gerçekleştirildi.

MALATYA 07.06.2022, 10:04
Öğrencilerin seramik sergisine tam not

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Seramik Bölümü Yıl Sonu Sergisi” gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü tarafından Yaşam Merkezi Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide birbirinden güzel eserler sergilendi. İlginin yoğun olduğu iki gün süren sergide teşhir edilen eserler ziyaretçiler tarafından beğenildi.

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