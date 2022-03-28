Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

Malatya’da 16.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması bölge sergisi törenle açıldı.

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca "16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Malatya Bölge Sergisi’nde beğenilen eserler Türkiye finallerine katılacak. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, 8 il’den 102 projenin yarışacağını belirterek, “Birinci seçilen projelerimiz Diyarbakır’da yapılacak Türkiye Final yarışmasına katılacak. Umarım Bütün öğrencilerimiz için bu yarışma güzel geçer ve ortaya çok güzel projeler çıkar. Onların geleceğin de önemli roller üstlenecek bir aşama olur” dedi. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli illerinden öğrencilerin projelerinin yer aldığı 16.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi açılış programına, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sergi sırasında projeler jüriler tarafından değerlendirilip, 10 alanda bölge birincisi seçilen projeler, 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Türkiye finallerine katılacak.

16.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi Koordinatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in, Koordinatör Yardımcılığını ise Prof Dr. Emin Çelebi’nin yaptığı kaydedildi.