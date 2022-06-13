Öğrencilerin Kolpa’lı mezuniyet coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi’nden 2021-2022 Akademik Yılında mezun olan 6 bin öğrenci, ünlü rock grubu Kolpa’nın sahne aldığı konserde büyük coşku yaşadı.

Mezuniyet törenine, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Bayram, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkan Vekili Avukat Volkan Durhan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Üyeleri, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Tunç, akademik, idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şarkıcı Fatih Genç ve grubunun müzik parçalarıyla başlayan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle devam etti.

İnönü Üniversitesi 2021-2022 Öğretim Yılı Üniversite birincisi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mertkan Öncü,bir konuşma yaptı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Bugün öğrencilerimizin mezuniyet töreni için bir araya geldik. Üniversitemizin en mutlu günü; geleceğimizin teminatı, ülkemize emanet edeceğimiz gözbebeği gençlerimizin mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki yıl Covid19 nedeniyle mezuniyet töreni yapamamıştık. Bu yıl mezuniyet töreni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesinin temel amacının insanlığa yararlı bilgiler üretmek, yetkin bireyler yetiştirmek ve başta sağlık olmak üzere topluma nitelikli hizmet vermek olduğunu dile getiren Kızılay, “Bilimin kılavuzunda insan hakları ve evrensel değerlere saygılı, kadim değerlerimizden ve milli tarihimizden güç alan, özgür düşünen, yeniliğe açık, meydana getirci, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, yaşadığı çevreye saygılı, özgüveni yüksek, ülkesine hizmet etme aşkı taşıyan karşılaştığı sorunları çözme beceresine sahip gençler yetiştirmeyi umuyoruz. Bugün nitelikli ve yetkin 6 bin öğrencimizi mezun ediyor olmanın büyük gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesiyle ilgili bilgi veren Kızılay, “47 yaşında olan üniversitemiz ülkemizin en köklü ve gelişmiş yükseköğretim kurumlarından biridir. Şimdiye kadar yaklaşık 152 bin mezun verdik. Yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı ürettiğimiz bilimsel bilgi ve topluma sunduğumuz nitelikli hizmetler ile şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlamaktayız. Üniversitemizde 14 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul birisi devlet konservatuvarı ve 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 46 önlisans, 152 lisans, 261 yüksek lisans ve doktora olmak üzere 450 programda diploma verilmektedir. 6200 akademik ve idari personeli yaklaşık 40 bin öğrencisi olan Üniversitemiz ülkemizin ve dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip” dedi.

İnönü Üniversitesi kampüsünün dünyada 2021 yılının kampüsü seçildiğini vurgulayan Kızılay şu ifadeleri kullandı:

“Mezunlarımızın çok değerli anne babaları kıymetli aileleri evlatlarınızı yetiştirip üniversitemize gönderdiniz. Bizlere emanet ettiniz. Bugün sizler için çok mutlu bir gün. Fedakârlıkla yetiştirdiğiniz evlatlarınızın mezuniyetlerini görmek için buradasınız. Çocuklarınız da sizlerin emeklerini ülkemizin onlara sağladığı imkânları boşa çıkarmadılar. Üstün bir başarı gösterdiler. Üniversitemizden diploma almayı hak ettiler. Çocuklarınızla gurur duyunuz. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Çok değerli meslektaşlarım, saygıdeğer hocalarım istikbalimiz olan bu gençleri bilgiyle donattınız. Geleceğe hazırladınız ve mezun ettiniz. Verdiğiniz emek için sizleri kutluyorum. Eğitim ve öğretimin başarılı sürmesini sağlayan üniversitemizin bütün idari personeline teşekkür ediyorum.”

Kızılay mezunlara da seslenerek, “Sevgili öğrenciler! Sizleri kutluyorum. Mezun demek ruhsatlı, ehliyetli bir iş yapma becerisine sahip kişi demektir. Bugün yıllar önce adım attığınız üniversitemizden donanımlı, alanında yetkin, karşılaşacağı sorunları çözme becerisine sahip, özgüveni yüksek bir birey olarak başarıyla mezun oldunuz. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Siz bizim gözbebeğimiz, gurur kaynağımızsınız. Sizi yetiştiren ailelerinizin de gurur kaynağısınız. Siz ülkemizin geleceği, bugün yapmakta olduğumuz bütün görevleri gönül rahatlığıyla devredeceğimiz istikbalimizsiniz. Sizlere güvenimiz sonsuz. Siz ülkemizi daha ileriye götürecek bilgi ve niteliğe sahipsiniz. Bundan sonra da çalışmaya ve öğrenmeye, kendinizi yetiştirmeye devam edin. Üniversitemiz ile bağınızı koparmayın. Edindiğiniz bilgi, sahip olduğunuz milli ve manevi değerler ile evrensel insani değerler sizlerin rehberi olsun. İşinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olun. Gençler yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Törende konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin şunları söyledi: “Bugün sizin enerjinizle burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler geleceğin dehası olarak burada bulunuyorsunuz. İnönü Üniversitesi gerçekten çok köklü bir üniversite. Artık yarım asrı devirdi. Sizler de bu köklü üniversitenin mezunları olarak ne kadar gurur duysanız azdır. Bundan sonraki hayatınızda yapacağınız başarılarla elbette üniversiteye katkı sağlayacaksınız. Şunu unutmayın; sizi bekleyen uzun hayatta başarılı olacaksınız. Şunu bilin ki üniversite hayatınız her zaman sizin kimliğinizin bir parçası olacak. Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın İnönü Üniversiteliyim diyeceksiniz. Bundan sonraki hayatınızda mutlaka çok başarılı olacaksınız. Sizleri çok tebrik ediyorum, hepinize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından 2021-2022 Öğretim Yılı Üniversite Derece Sıralamasında lisans ve önlisans düzeyinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mezuniyet törenin sonunda ünlü rock grubu Kolpa sahne alırken İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Kolpa grubuna çiçek ve hediye takdim etti ve konser sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

2021-2022 öğretim yılı üniversite derece sıralaması

2021-2022 Öğretim Yılı Üniversite derece sıralaması lisans düzeyinde, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mertkan Öncü birinci, Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Mehmet İzmirli ikinci olurken üçüncülüğü Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Nazan Epik ile Hemşirelik Fakültesi Öğrencisi Cansel Gökçe paylaştı.

Önlisans düzeyinde başarı sıralamasında ise, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri birinciliği Rukiye Ayaz ile Merve Şahin paylaşırken, Tuğçe Polat ikinci, Duygu İşbaşaran üçüncü oldu.

Lisans düzeyinde uluslararası öğrenci derece sıralamasında Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Umeyme Ahmed birinci olurken Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Yara Şıhkayad ile Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Beyan Errahim ikinciliği paylaştı. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Nur Kulali ise üçüncü oldu.

Önlisans düzeyde uluslararası öğrenci derece sıralamasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Muhammed Hamish birinci, Muhammed Abdullah ikinci, Yasmin Tirkavi ise üçüncü oldu.