Öğrencilerin bilimsel projeleri sergilendi

Malatya’da, öğrencilerin yaptıkları bilimsel çalışmaların yer aldığı bölge sergisi törenle açıldı. 9 il’den 102 proje bölge sergisinde yer aldı.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 53’üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya’da düzenlendi.

53’üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sergi açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Kenan Eskin, " 53’üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile öğrencilerimiz yeteneklerini sergilemektedir. Öğrencilerimiz bilimsel anlamda gelişmeler gösterip, üstün gayretle çalışmalar yapmaktadır. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu etkinliğin yeni başarılara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılanlar stantları ziyaret ederek, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri inceledi.

53’üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 alanda düzenlendi.

2021-2022 Eğitim öğretim yılında yarışmaya, Malatya bölgesine bağlı Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere 8 ilden toplam 3 bin 404 proje başvurusu yapıldı.

Bölge Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeler sonucunda toplam 102 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Malatya bölgesine bağlı Adıyaman’dan 19, Bingöl’den 11, Diyarbakır’dan 29, Elazığ’dan 13, Malatya’dan 19, Mardin’den 3, Şanlıurfa’dan 7 ve Tunceli’den 1 proje Malatya Bölge sergisine katıldı.