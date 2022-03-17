Öğrencilerin 102 projesi yarıştı

Malatya’da 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması ve Sergisi sona erdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde Malatya Bölge 53. Lise Öğrenci Araştırma Projesi Yarışması ve Sergisi ilgi gördü. 3 gün süren yarışma boyunca Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Adıyaman Şanlıurfa, Tunceli ve Mardin’den başvuran toplamda 3 bin 404 proje arasından seçilen Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik ve Psikoloji alanlarında 102 proje sergilendi.

Yapılacak değerlendirmeler sonunda bölge sergi ve yarışmasına katılan 102 proje arasından seçilecekler, Türkiye Yarışmasına katılma hakkını elde edecek.