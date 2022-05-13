Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Hekimhan ilçesi itfaiye ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenledi. Öğrencileri heyecanlandıran tatbikat ilgiyle izlendi.

Hekimhan’da yapılan yangın tatbikatına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, bazı daire amirleri, okul müdürleri öğretmenler ve Sakarya ilkokulu öğrencileri katıldı. Tatbikattan önce itfaiye görevlileri tarafından yangın tüpü ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde iş Uzmanı Uğur Atabay yaptığı açıklamada, yangın tatbikatıyla ilgili bilgi verdi. Atabay, “Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrencilerin bina içerisinde ve dış alanda uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen yangın tatbikatında okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde yakılan kontrollü ateşe ilk müdahalenin nasıl yapılacağı itfaiye ekipleri tarafından köpüklü söndürme tekniği ile gösterildi. Ardından öğrencilere yangın söndürme araçları uygulamalı olarak kullandırıldı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir öğretmen bir de polis memuru yangın alanına davet edilerek yanan ateş yangın tüpü ile söndürüldü.

Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.