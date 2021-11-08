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Öğrencilere sosyal-kültürel faaliyetler
Malatya’nın Arguvan İlçesi’ndeki okulları ziyaret eden gençler, öğrencilerle çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.
MALATYA 08.11.2021, 15:45
Malatya’nın Arguvan İlçesi’ndeki okulları ziyaret eden gençler, öğrencilerle çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Arguvan Atatürk İlkokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret edip çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler yaptı.
Çocuklarla çocuk olan ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştiren gençler, öğrenci çocukların geleneksel oyun öğrenmelerine de sebep oldular.