Öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Malatya’da polis tarafından ortaokul öğrencilerine “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı ile Siber Zorbalık” konularında bilgilendirme eğitimi yapılarak, gençlerin suça yönelmeleri engellenmeye çalışılıyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Öğretmenler Ortaokulunda öğrenim gören 800 öğrenciye yönelik “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı ile Siber Zorbalık” konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince başka okullarda da eğitim faaliyetlerinin devam ettirileceği kaydedildi.