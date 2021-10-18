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Öğrencilere Mevlid Kandili programı

Malatya’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda öğrencilere yönelik Mevlid Kandili programı düzenlendi.

MALATYA 18.10.2021, 11:05
Öğrencilere Mevlid Kandili programı

Malatya’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda öğrencilere yönelik Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili vesileyle KYK yurtlarında sohbet programı düzenlenerek, katılan öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Öğrencilerin gönüllülük esasına göre katıldığı KYK yurtlarında düzenlenen sohbet programlarında Hz. Muhammed’in doğumu ve örnek hayatı anlatıldı.

Programların ilgi gördüğü kaydedildi.

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