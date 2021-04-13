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Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı

Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı.

MALATYA 13.04.2021, 15:43
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Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı

Malatya Ticaret Borsası, İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden geçtiğini söyledi. Özcan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda borsa olarak İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Halil Çiftliği İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrenciye kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptıklarını ifade etti.

Programa Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Özgür Karataş ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan katıldı.
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