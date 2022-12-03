Öğrencilerden Küçük Sivri tepesinde kamp

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu, ilk kez Temel Dağcılık Eğitim Kampı’nı gerçekleştirdi.

İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu’nun Mediko binasında bulunan odasında topluluk başkanları tarafından verilen eğitim 1 günü teorik 2 günü uygulamalı olmak üzere toplam 3 gün sürdü.

“Temel dağcılık” eğitimi verilerek başlayan eğitim programı, üniversitenin ormanında yapılan kamp ile uygulamalı olarak devam etti.

İnönü Üniversitesi Mediko Sosyal Tesisleri’nin önünden hareket eden topluluk üyeleri, üniversitenin ormanında yürüyerek kamp yerine vardı. Çadırların kurulup, malzemelerin yerleştirilmesinin ardından düğüm teknikleri, harita eğitimi ve iniş eğitimleri verildi. Kaynaştırma ve güven oyunları oynandı.

Eğitim kampının ikinci günü sabah 3’te gece yürüyüşüne başlayarak Küçük Sivri tepesinin zirvesine çıkıldı. Tepede güneşin doğuşu izlendi. Tepeden inilmesinin ardından kamp alanı toplanıp Mediko sosyal tesislerine dönülerek eğitim sonlandırıldı.

Eğitim süreci ile ilgili bilgi veren Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu Başkanı Enes Kılıç, “Dağcılık, yaz dağcılığı ve kış dağcılığı olmak üzere ikiye ayrılır. Kampa katılan yeni üyelerimize kampta çadır kurulumu, dağda minimal olarak nasıl yaşanır onun eğitimini verdik. Daha sonra iniş eğitimi, düğüm eğitimleri, demo çalışmaları gerçekleştirdik. Ardından üyelerin arasında güven oluşması için birkaç oyun oynattık. Gece sohbetimizi edip çadırlarımıza dağıldık. Gece saat 3’te 1800 metre rakımlı Küçük Sivri tepesine gece yürüyüşü gerçekleştirdik. Zirvede 1-2 saat bulunup güneşin doğuşunu izledikten sonra kamp alanına geri döndük. Kahvaltımızın ardından kampımızı sonlandırdık” ifadelerini kullandı.