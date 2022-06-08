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Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen Hüsn-i Hat kursu öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Hüsn-i Hat mezuniyet sergisi düzenlendi.

MALATYA 08.06.2022, 16:01
Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen Hüsn-i Hat kursu öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Hüsn-i Hat mezuniyet sergisi düzenlendi.

Geleneksel Türk el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması ve bu önemli mirasın yaşatılması amacı doğrultusunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un desteği ile Hüsn-i Hat kursu açıldı. Rehberliğini hattat eğitmen Öğr. Gör. Hacı Kırnık’ın yaptığı Hüsn-i Hat Kursu’nun MTÜ Turgut Özal Müzesi’nde gerçekleşen yılsonu mezuniyet sergisinde, 20 öğrencinin hazırladığı 64 çalışma yer aldı. Ayet ve hadislerden oluşan bu çalışmalar 4 gün boyunca ziyaretçileriyle buluştu.

Açılışını Rektör Karabulut ve bir grup üniversite idari ve akademik personelinin yaptığı serginin, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğü bildirildi.

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