Öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Malatya İnönü Ortaokulu öğrencileri Bilim Fuarı’nda yeteneklerini sergiledi.

Öğrencilerin öğretim programları dahilinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri konu üzerine araştırmalar yapması ve bu araştırmaların sonunda yaptıkları eserler Bilim Fuarı çerçevesinde sergilendi.

İnönü Ortaokulu’nun hazırladığı bilim fuarının açılışının ardından öğrencilerin büyük bir fedakarlıkla hazırladıkları projeleri inceleyen Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, öğrencilerden projeleri ile ilgi bilgi alarak öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik etti.

Bilim fuarı programına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program öğrencilerin sundukları müzik dinletisi ile sona erdi.