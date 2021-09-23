Öğrenciler TEKNOFEST’ istedi Başkan Güder geri çevirmedi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye’nin ayakları yere basmayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e gitmek isteyen Battalgazi’deki öğrencilerin taleplerini geri çevirmedi ve öğrenciler için 2 günlük TEKNOFEST gezi turu düzenledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 4’üncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürpriz ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivaline gitmek isteyen Battalgazi’deki öğrenciler, bu taleplerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iletti. Öğrencilerin taleplerini geri çevirmeyen Başkan Güder, verdiği talimatla öğrenciler için 2 günlük TEKNOFEST gezi turu düzenletti. 45 bin takımından oluşan ve 250 bin yarışmacının yarıştığı festival için bugün yola çıkan 35 öğrenci, 24-25 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin ayakları yere basmayan festivalini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın birlikte ödül vereceği bu büyük festivalinin heyecanını yaşayacak olan 9.10 ve 11 sınıf öğrencileri, düzenlenen bu özel gezi turu için Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdik”

Öğrencilerin TEKNOFEST hayalini gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öğrencilerimizin yolu açık olsun. Öğrencilerimizin hayali bu büyük festivale gitmekti, bizlerde bu hayali gerçekleştirdik. TEKNOFEST, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliğidir. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler, bu festivalle gün yüzüne çıkıyor. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Ülkemizin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayalleriniz peşinden gidin. Siz bu yoldan gittiğinizde yanınızda tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız. Öğrencilerimize güzel bir gezi turu geçirmelerini diliyorum. Yolları açık olsun” dedi.