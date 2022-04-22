Öğrenciler sanal ortamda sınırları aşıyor

Malatya’nın Darende ilçesindeki öğrenciler E-Twinning projesi ile dünyaya açılıyor. Öğrenciler proje çalışması ile yabancı dili ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanırken aynı zamanda yeni kültürleri tanıyor.

Darende ilçesinde bir lise tarafından yürütülen "eTwinning Projesi" çerçevesinde, internet üzerinden bir araya gelen çeşitli ülkelere ait lise öğrencileri, yaşadıkları yerlerin tarihi ve turistik değerlerini anlatarak İngilizce tanıtım yapıyor. Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen “Beyond the Borders-(Sınırların Ötesinde)” projesi çerçevesinde ilçenin tarihi ve turistik yerleri, İngilizce olarak 36 dünya ülkesinde eğitim gören lise öğrencilerine anlatılıyor. Okul idaresi tarafından proje ile ilgili verilen bilgide, “Proje boyunca düzenli olarak internet üzerinden bir araya gelen öğrenciler, yaşadıkları yerlerin coğrafi konumları, tarihi ve turistik yerleri, geleneksel yemekleri gibi farklı özelliklerini anlatarak yaşadıkları bölgeyi İngilizce olarak tanıtıyor. Bu sayede öğrenciler yabancı dili ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanırken aynı zamanda yeni kültürler öğreniyorlar” denildi.

Bu çalışmanın öğrenciler için tecrübe ve tanıtım fırsatı olduğunun bildirildiği açıklamada, öğrencilerin Darende’yi tüm dünyaya tanıtma şansı buldukları için mutlu oldukları vurgulandı. Açıklamada, Somuncu Baba, Tohma Kanyonu ve Darende mutfağının geçler tarafından beğenildiğine dikkat çekildi.