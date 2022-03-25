Öğrenciler projelerini bilim fuarında sergiledi

Malatya Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi’nde ilk defa Bilim Fuarları sergisi düzenlendi. Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi’nde iki gün açık kalan Bilim Fuarları sergisinde 19 proje yer aldı.

Projenin yürütücü İngilizce Öğretmeni Serap Yeralmış, danışman öğretmenleri Huriye Burcu Çakan, Meltem Oktay, Cem Saraçoğlu, Mehmet Akkaya, Nursel Karataş, Gülay Ceylan Pehlivan, Meryem Ergün, Remziye Konan ve görevli öğrencilerin yaklaşık 6 ay boyunca hazırlık yaptıkları projeler görücüye çıktı.

Serginini açılışına, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Engin Sarıçiçek ve Mücahit Tunç, Battalgazi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür İşleri Şube Müdürü Fikret Vurucu, okul müdürleri, okul aile birliği üyeleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.