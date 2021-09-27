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Öğrenciler merak ettiği itfaiyecilerle buluştu

Malatya’da öğrencilerin okul yönetimine itfaiyenin nasıl çalıştığı yönündeki meraklarını iletmesi üzerine öğrenciler itfaiye erlerini ziyaret etti.

MALATYA 27.09.2021, 15:31
Öğrenciler merak ettiği itfaiyecilerle buluştu

Malatya’da öğrencilerin okul yönetimine itfaiyenin nasıl çalıştığı yönündeki meraklarını iletmesi üzerine öğrenciler itfaiye erlerini ziyaret etti.

Her yıl 25 - 30 Eylül tarihlerini içine alan hafta “Yangından Korunma Haftası” olarak düzenlenmesi nedeni ile Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Bostanbaşı İlkokulu öğrencileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, itfaiye erlerinin Yangından Korunma Haftasını kutladı. Minik öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar’a çiçek takdiminde bulundular. Öğrencilere bu güzel ziyaretlerinden teşekkür eden Acar, İtfaiye hakkında bilgiler verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitimden sorumlu Seyfullah Soylu da öğrencilere İtfaiyeyi tanıtan sunum yaptıktan sonra kurumdaki araç gereçler hakkında bilgi verdi.

Böylece öğrencilerin okul yönetimine itfaiyenin nasıl çalıştığına ilişkin meraklarının giderilmesini istemeleri sonrasında taleplerinin karşılanması mutluluğu ile okullarına döndüğü kaydedildi.

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