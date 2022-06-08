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Öğrenciler maskelerden çiçek yaptı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde sıkıntı çekenlerin başında gelen öğrenciler, okulda taktıkları maskelere bugünlerde ihtiyaç kalmayınca, maskelerden bu kez çiçek ürettiler.

MALATYA 08.06.2022, 09:51
Öğrenciler maskelerden çiçek yaptı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde sıkıntı çekenlerin başında gelen öğrenciler, okulda taktıkları maskelere bugünlerde ihtiyaç kalmayınca, maskelerden bu kez çiçek ürettiler.

“Maskelerimiz Çiçek Açtı eTwinning Etkinliği‘’ çerçevesinde, Kazım Karabekir İlkokulu öğretmenleri Hatice Akyüz, Demet İncebay, Sunay Yıldırım, Handan Kotüğ, Mustafa Aksoğan Anaokulu öğretmeni Mihrican Özen’in öğrencileri maskelerden yaptıkları çiçeklerini sağlık çalışanları nezdinde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Recep Bentli’ ye hediye ettiler.

Bentli ise, pandemi döneminde maskenin önemine temas ederek, şimdi de maskeden kurtulan öğrencilerin, maskeden ürettikleri yapma çiçekleri hediye etmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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