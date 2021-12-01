Öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor

Malatya’nın Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde yürütülen etkinliklerde, öğrenciler gönüllerince eğlenirken, hem de öğreniyorlar.

Kale İlçesinde "Ben de varım" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pandemi etkisinin öğrenciler üzerinde bıraktığı tahribatı gidermek için düzenlenen birbirinden eğlenceli aktiviteler güzel görüntüler oluşturdu.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Ben de Varım" projesi kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle Merkezim Her Yerde mobil gençlik hizmetleri etkinlikleriyle okullarda renkli görüntüler kaydedildi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler gönüllerince eğlenirken, hem de öğreniyorlar.