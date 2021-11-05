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Öğrenciler fidan dikiminde buluştu
Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrenciler fidan dikiminde buluştu.
MALATYA 05.11.2021, 18:08
Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrenciler fidan dikiminde buluştu.
Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı münasebetiyle İnönü Üniversitesi Genç TEMA, Atatürkçü Düşünce, İzcilik ve Müzik toplulukları tarafından ağaçlandırma sahasına 98 fidan dikildi.
İnönü Üniversitesi ağaçlandırma sahasında gerçekleşen etkinliğe topluluk üyeleri ile gönüllü öğrenciler katıldı.
Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.