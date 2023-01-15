Öğrenciler, Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Merkezi’ni inceledi

Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgenin en büyük, Türkiye’nin de sayılı çevre yatırımları arasında yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini inceleyerek, Yeşilyurt’taki çevre yatırımlarıyla ilgili yerinde bilgiler aldılar.

Çevreci bir nesil inşa etmek amacıyla okullarda bilgilendirme programlarına hız kesmeden devam ettiği bildirilen Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi öğrencilerini Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde misafir etti.

Bölgenin en büyük, Türkiye’nin de sayılı çevre yatırımları arasında yerini aldığı ifade edilen Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini baştan aşağıya inceleyen öğrencilere, çevre mühendisleri tarafından geri dönüşümün nasıl yapıldığı, çevrenin korunması ve ekonomiye olan katkıları üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da inceleme gezisi sonrasında öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Yeşilyurt Belediyesinin çevre yatırımları üzerine bilgiler aktardı.

Yaşadığı hayata, doğaya ve çevreye sahip çıkan bir nesil inşa etmek için imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılıp Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla desteklerin yerel yönetimler arasında yer almanın verdiği sorumlulukla birlikte çevre yatırımlarını sürekli geliştirdiklerini dile getirdi.

Yeşilyurt İlçesindeki okullarda düzenledikleri bilgilendirme etkinlikleriyle öğrencileri çevre konusunda daha bilinçli hale getirmeye çalıştıklarını hatırlatan Çınar, “Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz başta olmak üzere okullarda düzenlediğimiz bilinçlendirme faaliyetleriyle çevresine ve doğasına sahip çıkan bir nesil inşa etme yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Okullardaki teorik bilgi aktarımlarının yanı sıra tesislerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimize geri dönüşümün mantığı, çevrenin korunmasına ve ekonomiye olan katkılarını yerinde anlatıyoruz. Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisemizin değerli öğretmelerini ve öğrencilerimizi bölgenin en büyük, ülkemizde sayılı çevre yatırımları arasında yerini alan bu tesisimizde misafir etmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılıp Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerinin bu bölgedeki temsilcileri arasında yer almaktayız. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı, güzel ve yaşanabilir bir çevre emanet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında ‘Sıfır Atık’ yatırımlarına önemli bir bütçe ayırdıklarından bahseden Çınar, ”Bugünkü maliyetiyle 40 milyon TL’yi bulan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi gibi dev bir çevre yatırımına sahip olmak bizim için büyük bir avantajdır. Devletimizin kaynaklarını başka bir yatırım alanına yönlendirebilirdik ancak bizim tercimiz ‘Sıfır Atık’ projeleri oldu, çünkü sağlıklı ve güzel bir hayat olmazsa hiçbir yatırımın ve hizmetin anlamı olmaz. Çevresine sahip çıkan bilinçli bir nesil inşa etmekle birlikte doğanın korunmasını öncelik haline getiren bir toplum mekanizmasının oluşturulması için ‘Sıfır Atık’ yatırımlarına büyük bir ehemmiyet göstermekteyiz. Teknik alt yapısının yanı sıra güneş enerjisi sistemiyle çalışan, alanında uzman ekiplerin koordine ettiği böylesine detaylı bir tesise sahip olmak gurur verici bir hadisedir. Tabii ki bu tür yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve bilinçlendirme faaliyetlerinin neticesinde ödül almanın verdiği sorumlulukla birlikte bu alandaki çalışmalarımızı sürekli geliştirip ilerletiyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde topladığımız 14 farklı atık grubunu buradaki sitemli ve planlı çalışan tesislerimizde bir araya getiriyoruz. Bu atıklar arasında dönüştürebilir olanların satışını yaparak ilçe genelinde ki yatırımlarda kullanıyoruz. Bertaraf edilemeyen yedi farklı grupta yer alan atıkları da lisanslı firmalara gönderiyoruz ve orada bertaraf edilerek çevreye zarar vermesinin önüne geçilmiş oluyor. Belediye olarak toplumda ‘Sıfır Atık’ bilincinin tam manasıyla yerleşmesi içinde çok ciddi çaba sarf ediyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzdeki çevre mühendislerimiz her hafta bir okulu ziyaret ederek öğrencilerimize çevre sağlığının korunmasının hem bugünümüze hem de yarınlarımıza ne tür katkılar sağlayacak bunu tüm boyutlarıyla anlatıyorlar. Çevreye ve doğaya sahip çıkmak herkesin ve hepimizin asli görevidir. Kağıdın, metalin ve plastiğin ayrıştırılabileceğini, bunların geri dönüşümünün çevreye ve ekonomiye ne tür katkılar sunduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Teorik ve pratik olarak bu eğitimleri alan öğrencilerimizin de öğrendikleri bilgileri aile ve arkadaş ortamında paylaşarak doğamızın korunması yönündeki çalışmalarımızın daha geniş kesimlere ulaşmasında öncülük edeceklerine ve çalışmalarımıza güç katacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.