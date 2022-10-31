Malatya’da, kurum ve kuruluşların iş birliği ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) konusunda alınması gereken tedbirlerin yerine getirilmesi ile ilgili öğrenci yurdunda tatbikat yapıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin koordinasyonu ile KBRN konusunda çalışma gerçekleştirildi. Önce masa başında, yapılması gerekenler ele alındı, daha sonra sahaya inilerek uygulama yapıldı.

Sözü edilen kuruluşların görevlileri tarafından KBRN tehditlerine karşı alınması gereken tedbirlerin yerine getirilmesi ile ilgili, İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdunda ‘’Sivil Savunma ve İkaz Alarm Tatbikatı’’ gerçekleştirildi.