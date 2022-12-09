Ödüllü e-spor turnuvasında başvurular uzatıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ve kısa sürede Türkiye genelinde en popüler oyunlarından Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı “Liseler Arası Online E-spor Turnuvası”na yoğun başvuru nedeniyle katılım tarihinde değişikliğe gidilerek, son başvuru tarihi 18 Aralık’a uzatıldı.

Battalgazi Belediyesi, tüm dünyada milyonlarca gencin büyük ilgi gösterdiği E-spor dünyası heyecanını Battalgazi’ye taşıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran elektronik sporlara (e-spor) yönelik özel bir etkinliğe imza atacak olan Battalgazi Belediyesi, kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı “Liseler Arası Online E-spor Turnuvası”nın startını 28 Kasım’da verdi. Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye E-spor Federasyonu’nun işbirliğiyle düzenlenecek olan Liseler Arası Online E-spor Turnuvası’na yoğun başvuru olması nedeniyle katılım tarihinde bir değişikliğe gidildi. Valorant ve League of Legends iki oyunun yer alacağı turnuvanın son başvuru tarihi 18 Aralık’a uzatıldı. Son başvuru tarihinin uzatılması nedeniyle 19 Aralık’ta startı verilmesi hedeflenen bu özel turnuvanın başlama tarihi ise 25 Aralık’ta yapılacak.

Malatya’da tüm lise öğrencilerinin katılım ücretsiz olarak sağlayabileceği bu özel turnuvaya katılmak isteyen E-Sporseverler, www.esportsleagueturkey.com web sitesinden ücretsiz olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Turnuvada dereceye giren sporculara Valorant oyununda 100.000 VP ve League of Legends oyununda ise 100.000 RP ödül hediye verilecektir. Heyecan ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleştirilecek olan Liseler Arası Online E-spor Turnuvası, Youtube ve Twitch kanallarından da canlı olarak yayınlanacak.