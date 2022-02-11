Nezaket okullarındaki öğrencilere ‘ilk karnem kumpanyası’ etkinliği yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından iş birliği ile açılan ‘Nezaket Okulları’na kayıtlı 280 öğrenciye yönelik olarak ‘İlk Karnem Kumpanyası’ programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında yer alan sanat merkezinde gerçekleştirilen programa Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında eğitim gören öğrencilere yönelik sabah ve öğlen olmak üzere iki seansta gerçekleştirilen programda öğrenciler ilk olarak sanat sokağında yer alan kültür evi ve oyuncak müzesini gezdiler. Gezinin ardından yarışmalar, eğitsel skeçler, çocuk şarkılarıyla eğlenen çocuklar sergilenen orta oyununu da izlediler.

Etkinliklerin ardından gerçekleştirilen karne dağıtımında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Nezaket okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizi, çocuklarını bu okullarımıza gönderen velilerimizi ve okullarımıza gelen çocuklarımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çocuklarımıza ilk karnelerini verdiğimiz günde güzel bir tiyatro gösterisi de çocuklarımıza sergilendi. Güzel oldu ve çocuklarımızda memnun oldu. Bundan sonrada nezaket okullarımızda benzer etkinliklerimizin devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Aydın Baruş ise, “ Büyükşehir Belediyemizin nezaket okullarından eğitim gören çocuklarımızın birinci dönemde paylaşılamayan karnelerini verdik. Çocuklarımızın bu okullarda milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetişmesini çok önemsiyoruz. Buna değer veren aileleri de tebrik ediyoruz. Çünkü çocuklarımızın milli ve ahlaki değerlerle yetişmesi ilk önce ailelerine fayda sağlama, ailelerine aidiyet olma açısından çok önemli. İkincisi de memleketimiz için geleceğin sağlıklı nesiller olması, ülkesini ve milletini seven nesiller olarak yetişmesi çok önemli. Çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilere karneleri, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından verildi.