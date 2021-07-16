Nemrut Dağına yerli turist akını

Yerli turistler Malatya üzerinden Nemrut Dağına akın ediyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte seyahate çıkan yerli turistlerin uğrak yeri Nemrut Dağı oluyor. Pütürge İlçesi’ne bağlı Tepehan üzerinden yaklaşık 100 kilometrelik yolu kat ederek Nemrut Dağına ulaşıyor. Turistler, yaklaşık 2 bin yıl önce Kommagene Kralı Antiochos’un yaptırdığı tümülüs ile teraslarda yer alan dev heykelleri ziyaret ederken, güneşin doğuşu veya batışını izliyor. Nemrut’a hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler “Burası eşsiz eserlerle dolu. İki bin yıl öncesinden kalmış devasa heykeller, taşlarla yapılmış tümülüs, çevresindeki manzarayla muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Herkesin hayatında en az bir kere gelip Nemrut Dağını görmesini tavsiye ederiz” diye konuştular.

Nemrut Dağı’nı gezen turistler, Malatya’daki Levent Vadisi, Eski Malatya ve müzeler gibi mekanları dolaşıyor. Seyahat Acentesi İşletmecisi Önder Serindağ, Malatya ve çevresinde çok sayıda gezip görmeye değen yer bulunduğunu belirterek, "Eski Malatya ve Arslantepe şehir merkezinde birçok önemli tarihi eseri, bilgiyi barındırıyor. Bunlara ek olarak hemen yanı başımızdaki Arapgir, Kemaliye, Darende ilçelerimiz yerli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Buralarda bulunan tarihi, doğal güzellikleri görmek istiyorlar. Talebe göre gezileri organize ediyoruz. Hafta sonu ve bayram için yoğun talep var. Turlarda pandemi kurallarına uyuyoruz. Misafirlerimizden de hassas olmalarını istiyoruz. Gezmek, görmek güzel ama önce sağlık diyoruz” dedi.